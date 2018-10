Veröffentlicht am 7. Oktober 2018 von wwa

GÜLLESHEIM – Reifen im Waldweg abgelegt – In einem bisher nicht näher einzugrenzenden Zeitraum wurden zahlreiche Reifen auf einem Waldweg an der Bundesstraße 256 zwischen Bruchermühle und Güllesheim illegal entsorgt. Die Ablagestelle befindet sich aus Bruchermühle kommend, circa 200 Meter nach der Abzweigung zum dortigen Joga Institut, rechts in den Waldweg hinein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per Email pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei