Veröffentlicht am 7. Oktober 2018 von wwa

NEUWIED – Zuspruch und gute Diskussionen bei AfD-Info-Stand in Neuwied – Die Mitglieder der Neuwieder AfD informierten am Samstag mit einem Infostand über die politischen Ziele ihrer Partei. Mit am Stand war der Kreisvorsitzende und parlamentarische Geschäftsführer der AfD- Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz Dr. Jan Bollinger. Aus aktuellem Anlass wurden die „Ein Herz für Diesel!“- Aufkleber und Flugblätter, die sich gegen Diesel-Fahrverbote aussprechen, in der Neuwieder Innenstadt verteilt. „Seit Jahren nickt die GroKo die absurd niedrigen und wissenschaftlich nicht untermauerten EU-Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide ab und erklärte über Nacht sämtliche Dieselfahrzeuge vom umweltfreundlichen Klimaschoner zur gesundheitsschädlichen Feinstaubschleuder. Für die Regierung war schnell klar, wer nun der Dumme sein soll: der betrogene Bürger!“ kritisiert Dr. Jan Bollinger. „Wir sehen die vorangetriebene ideologiebehaftete Demontage der deutschen Autoindustrie und kalte Enteignung der Dieselfahrer mit großer Sorge. Auch in Mainz droht ein Diesel- Fahrverbot. Ende Oktober entscheidet das Verwaltungsgericht über die Klage der Deutschen Umwelthilfe. Wer in Städten mit Diesel-Fahrverboten sein Dieselfahrzeug bewegen möchte, muss sein Fahrzeug umrüsten. Doch so einfach geht das nicht! Besitzer von Euro-5-Dieseln müssen noch rund fünf Monate mit der Umrüstung warten, da die Nachrüstbauteile noch nicht einmal vorhanden sind. Besitzer von Euro-4-Diesel, die ihr Fahrzeug nicht technisch nachrüsten können, müssen sich ein neues Auto kaufen. Das hätte es mit der AfD niemals gegeben!“ erklärte Dr. Bollinger abschließend. Der Mitglieder-Boom bei der AfD macht sich auch beim Neuwieder Kreisverband bemerkbar. Dr. Bollinger durfte auch bei diesem Infostand einen ausgefüllten Aufnahmeantrag entgegennehmen.