Fotoausstellung von Heinz-Günter Augst

Veröffentlicht am 7. Oktober 2018 von wwa

FLAMMERSFELD – Kleine Fotogalerie im Flammersfelder Rathaus erinnert an den Besuch des Bundespräsidenten im Raiffeisenhaus – Der Besuch des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, gemeinsam mit seiner Ehefrau und der rheinlad-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer im März dieses Jahres in Flammersfeld, war ein herausragendes Ereignis für die Verbandsgemeinde Flammersfeld. In seiner Eigenschaft als Schirmherr des Raiffeisenjahres besichtigte der Bundespräsident mit seiner Begleitung das Raiffeisenhaus. Er warb nachhaltig für die Genossenschaftsidee und pflanzte im Garten des Raiffeisenhauses einen Apfelbaum. An dieses bedeutende Ereignis erinnert eine kleine Fotogalerie im Rathaus in Flammersfeld. Die Fotos wurden von Heinz-Günter Augst (Rott) zur Verfügung gestellt. Rolf Schmidt-Markoski, Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Flammersfeld, dankte jetzt dem Fotografen und überreichte ihm ein kleines Präsent als Dankeschön. Heinz-Günter Augst (l.) freute sich über die Anerkennung. Foto: VG Flammersfeld