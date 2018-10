Motorradfahrer auf der B 255 tödlich verunglück

Veröffentlicht am 7. Oktober 2018 von wwa

HÖHN/AILERTCHEN – Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 255 bei Ailertchen – Am Samstagnachmittag, 06. Oktober, um 15:00 Uhr wurde der Polizei ein schwerer Verkehrsunfall gemeldet. Zwei Personenkraftwagen befuhren die B255 aus Richtung Höhn kommend in Richtung Ailertchen. Der Vorausfahrende wollte nach links abbiegen und hielt hierzu an, weil er Gegenverkehr durchlassen wollte. Der nachfolgende 69jährige Fahrer erkannte dies zu spät und wollte nach links ausweichen. Dennoch berührte er das andere Auto, bevor er in den Gegenverkehr geriet. Der 50jährige Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Rennerod wurde frontal erfasst. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der ausweichende Verursacher wurde körperlich zwar nur leicht verletzt, erlitt aber einen heftigen Schock. Zur Rettung und Bergung der Beteiligten, unter anderem für die Landung des Rettungshubschraubers, die Erstellung eines Unfallgutachtens und die Räumung musste die B255 bis 19:20 Uhr gesperrt werden. Quelle: Polizei.