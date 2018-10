Veröffentlicht am 8. Oktober 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ute Lauterbach besucht das Haus Felsenkeller – Ute Lauterbach besucht das Haus Felsenkeller erneut mit einem interessanten Vortrag „Raus aus dem Gedankenkarussell“ – Am Dienstag, 06. November geht es um 20:00 Uhr los. Jeder kennt diese Momente, in denen das „Wenn“ und „Aber“ nicht aufhören will: „Ich würde ja, aber ich muss erst noch und deshalb denke ich, ich sollte, damit, falls alles gutgeht, dann wirklich mein Leben beginnen kann …“ Ja, wenn wir den Kopf frei hätten und nicht immer wieder in Sörgel-, Nörgel-, Trübel-, Grübelgedanken drehten, dann wäre alles freudvoller. Auf geradezu kabarettistische Weise lockt Ute Lauterbach in ein intensiveres, genussreicheres Leben mit freiem Kopf. Spritzig und anspruchsvoll führt sie vor, wie leidige Gedankendreher gestoppt werden können. Dieser Vortragsabend wird garantiert wie gewohnt unterhaltsam, spannend, anrührend, emotional, erhellend und lehrreich. Der Eintritt beträgt 7 Euro.