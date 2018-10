Veröffentlicht am 7. Oktober 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Von der Idee zum Bild – Malen mit Acryl und Aquarellfarben“ – Kurs der Kreisvolkshochschule startet – Am Dienstag, den 30. Oktober beginnt in Altenkirchen der Malkurs der Kreisvolkshochschule. Er trägt den Titel „Von der Idee zum Bild – Malen mit Acryl und Aquarellfarbe“. Interessierte haben die Möglichkeit, die Techniken der vielseitigen Acrylmalerei oder die Leichtigkeit und Transparenz des Aquarells zu lernen. Die Freude am malerischen, kreativen Prozess und die Ausarbeitung persönlicher Bildideen sowie Ausdrucksformen stehen im Vordergrund. Durch Übungen und Bildbesprechungen werden Kenntnisse über die Grundlagen des bildnerischen Gestaltens vermittelt und erweitert.

Der Kurs umfasst zehn Termine. Er findet jeweils dienstags in der Zeit von 19:00 bis 21:15 Uhr unter der Leitung von Marion Oberender aus Mudenbach statt. Die Kursgebühr beträgt bei acht Teilnehmenden 77,50 Euro pro Person. Anmeldungen sind an die Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter Telefon 0 26 81/ 81- 22 12 oder per Email an kvhs@kreis-ak.de zu richten. Nähere Kursinfos gibt es dort ebenso.