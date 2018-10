Veröffentlicht am 7. Oktober 2018 von wwa

WALDBREITBACH – Migrationsbeirat tagt in Waldbreitbach – Landrat Hallerbach und Bürgermeister Breithausen zu Gast – Zu seiner insgesamt 13. Sitzung kam der Beirat für Migration und Integration des Landkreises Neuwied in Waldbreitbach zusammen. Als Gäste begrüßte die Vorsitzende, Violeta Jasiqi, Bürgermeister Hans-Werner Breithausen und Landrat Achim Hallerbach. Beide stellten in ihren Grußworten an die Mitglieder des Beirates die Bedeutung der dort geleisteten Arbeit heraus und dankten dem Beirat für sein vielfältiges Engagement.

„Es ist wichtig, dass wir den Beirat in seiner Arbeit im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen. Damit das gewährleistet ist, ist die Geschäftsstelle des Beirates in der Kreisverwaltung organisatorisch nah am Landrat angesiedelt“, hebt Landrat Achim Hallerbach die Bedeutung des Beirates hervor.

Im Rahmen der Tagesordnung verpflichtete die Vorsitzende Frau Joanna Pope als neues Mitglied im Beirat; sie rückt für ein ausgeschiedenes Beiratsmitglied nach. Ebenfalls stellte sich die neue Integrationsbeauftragte des Landkreises Neuwied, Kerstin Schwanbeck-Stephan, vor.

Georginah Nußbaumer, Flüchtlingskoordinatorin in der Verbandsgemeindeverwaltung Rengsdorf-Waldbreitbach, berichtete dem Beirat ausführlich über die Situation geflüchteter Menschen in der Verbandsgemeinde.

Weitere Themen der Tagesordnung waren u.a. die Gestaltung eines eigenen Info-Flyers des Beirates, die Beteiligung im Rahmen der Interkulturellen Woche 2018 sowie weitere – anstehende Termine.

Foto: Zu seiner insgesamt 13. Sitzung kam nun der Beirat für Migration und Integration des Landkreises Neuwied in Waldbreitbach zusammen. Als Gäste konnte die Vorsitzende, Violeta Jasiqi (4.v.r.), Bürgermeister Hans-Werner Breithausen (links) und Landrat Achim Hallerbach (r.) begrüßen. Ebenfalls stellte sich die neue Integrationsbeauftragte des Landkreises Neuwied, Kerstin Schwanbeck-Stephan (2.v.r.), vor.