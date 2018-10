Veröffentlicht am 7. Oktober 2018 von wwa

PRACHT – Kindertagesstätte „Zur Wundertüte“, Pracht – Wo kommt unser Mittagessen her? – Das wollten die älteren Tageskinder der Kindertagesstätte „Zur Wundertüte“ mit eigenen Augen sehen. Deswegen fuhren sie zur Küche der Lebenshilfe nach Mittelhof, die bisher die Kita mit Essen belieferte. Allein die Busfahrt in einem großen Reisebus war schon richtig spannend. Die Kinder hatten sofort den, an den Sitzen versenkten Sicherheitsgurt entdeckt und ihn korrekt angelegt. Für manche war es die erste Busfahrt in einem Reisebus. „Das ist ja wie in einem Haus mit großen Fenstern und Vorhängen!“ kommentierte Tim die Fahrt. Es gab so viel draußen zu entdecken, dass die Zeit im Bus wie im Fluge verging.

Bei der Lebenshilfe angekommen begrüßte die Leiterin der Küche Eva Eisenhuth die Truppe freundlich. Sie zeigte ihnen zuerst die Umkleideräume. Alle Mitarbeiter müssen saubere Arbeitskleidung anziehen, bevor sie in der Küche arbeiten dürfen. Hygiene steht in einer Großküche an erster Stelle. Die Kinder mussten sich nicht umziehen, da das Essen bereits fertig vorbereitet war. Als nächstes zeigte Frau Eisenhuth die Vorrats- und Kühlräume. Alle durften dort hineingehen. „Brrrrr“ war es in dem Kühlraum kalt, wie im Winter minus 18°C. Alles war sehr groß. Kein Vergleich zur heimatlichen Küche fanden die Kinder. Der Zucker war z.B. in einem Kübel mit einer großen Schaufel zum Rausholen. Da hätten die Kinder gerne mal probiert.

Aber schon ging es weiter in den Kochbereich, wo jeden Tag das Essen für ca. 500 Leute frisch zubereitet wird. Hier gab es riesige Töpfe. Da hätten sicher zwei Kinder gemeinsam hineingepasst. Backöfen so groß wie bei Hänsel und Gretel, und riesige Kellen, Pfannenwender sowie Schneebesen. Die Teile waren ganz schön schwer und sahen aus, als würden sie von Riesen stammen. Nachdem alles angesehen und bestaunt war, bekamen alle ein leckeres Mittagessen mit Salat und Nachtisch. Eva Eisenhuth fragte dann noch nach dem Lieblingsessen. Die Kinder waren sich einig: „Nudeln essen wir am Liebsten!“. Die Küchenleiterin versprach, dass es diese bald wieder geben wird, und wie immer gesunde Vollkornnudeln. Satt, zufrieden und mit vielen neuen Eindrücken ging es mit dem Bus zurück in die Kita. (elgr) Fotos: Privat