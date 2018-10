Veröffentlicht am 8. Oktober 2018 von wwa

NEUWIED – Verbesserung im Busverkehr – SPD Neuwied will Zuverlässigkeit und besseren Service für die Bürger erreichen – Genau dieses Anliegen veranlasste die SPD-Fraktionen von Stadtrat und Kreistag Neuwied zu einem gemeinsamen Gespräch mit Axel Zickenheiner als Vertreter des Busunternehmens. Das Busunternehmen Zickenheiner betreibt den Stadtverkehr und strebt mit unterschiedlichen Veränderungen im Fahrplan eine positive Entwicklung an.

So wurde im neuen Fahrplan der Abendverkehr an den Wochenendtagen ausgeweitet und erlaubt nun Jung und Alt eine Heimfahrt bis in die Nacht. Diese Möglichkeit wird von vielen Bürgern gelobt und angenommen.

Dem entgegen zu setzen sind leider etliche negative Auswirkungen in den ersten Wochen der Fahrplanerneuerung. So berichtete SPD-Stadtratsfraktionschef Sven Lefkowitz beispielsweise von Schwierigkeiten im Schülerverkehr, Bussen die trotz Fahrplan nicht zu den Haltestellen kamen, negativen Veränderungen bei Anschlussbussen zum Umsteigen und vieles mehr.

„Alle diese negativen Punkte haben die Bürgerinnen und Bürger an die SPD heran getragen mit dem Anliegen, dass wir uns für eine Verbesserung der Missstände einsetzen“, so Lefkowitz. Axel Zickenheiner nahm die schriftlich festgehaltene Auflistung entgegen und erklärte anschließend die vom Busunternehmen bereits angestoßenen Maßnahmen zur Verbesserung. „Wir konnten bis heute bereits einige Punkte erledigen und werden weiter so verfahren“, erklärte Zickenheiner den Gesprächsteilnehmern und führte auch aus, wie die Hintergründe für die verschiedenen Missstände sind.

Petra Jonas, Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion sprach noch einmal den Schülerverkehr an: „Der Kreis ist zuständig für den Schülerverkehr und die SPD drängt darauf, dass dieser funktionieren muss!“ Dazu der 1. Kreisbeigeordnete Michael Mahlert: „ Wir arbeiten zur Zeit zusammen mit der Fa. Zickenheiner alle uns bekannten Defizite ab. Falls es noch Beschwerden geben sollte, bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger, uns diese mitzuteilen.“

Zickenheiner berichtete, dass durch Gespräche mit den betroffenen Schulen bereits Lösungen gefunden wurden. Ein Gesprächstermin mit Vertretern des Heinrichshauses sei bereits festgelegt, teilte er Petra Grabis, der Vorsitzenden des Beirats zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung im Kreis Neuwied mit.

Axel Zickenheiner versprach abschließend: „Das Unternehmen wird auf vielfachen Wunsch umgehend einen Fahrplan in schriftlicher Form erstellen. Weitere Veränderungen werden dann in einen neuen Fahrplan eingearbeitet. Dieser soll bereits im Dezember dieses Jahres erscheinen.“

Die Sozialdemokraten erwarten nun, dass es in Kürze die gewünschten spürbaren Verbesserungen geben wird.