Autogenes Training im Felsenkeller

Veröffentlicht am 7. Oktober 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Das Haus Felsenkeller lädt zu einem Kurs ein – Autogenes Training – Der Kassenanerkannte Kompaktkurs findet am 26. und 27.Oktober statt. Am Freitag von 17:00 bis 20:30 Uhr und am Samstag von 10:00 bis 13:30 Uhr. Autogenes Training bedeutet, in einer bestimmten Reihenfolge den einzelnen Körperteilen und Organen Wärme / Schwere / Ruhe / Entspannung zu suggerieren. Zunächst werden Reihenfolge und Formeln vorgegeben, im weiteren Verlauf üben Sie „im Geiste“ selbst mit diesen Formeln. Ziel ist es, die Fähigkeit zu entwickeln, sich zu jeder Zeit und an jedem Ort entspannen zu können. Damit ist eine ganze Reihe positiver Effekte verbunden. Laut dem „Leitfaden Prävention“ der gesetzlichen Krankenkassen können alle Interessierten eine Erstattung erhalten, vor allem die, – die wechselnde Arbeitszeiten haben, z. B. Schichtarbeiter – denen ein achtwöchiger Kurs nicht zuzumuten wäre, wie z. B. Alleinerziehende oder pflegende Angehörige. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Krankenkasse!