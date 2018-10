Veröffentlicht am 7. Oktober 2018 von wwa

PUDERBACH/BERLIN – Karate: Finley Becker und Jayla Lueg auf dem Siegespodest – Platz fünf für Luan Fajardo, Priti Pelia, Melina Gelhausen und Samira Mujezinovic. – 1570 Sportler aus 31 Nationen trafen sich in Berlin um in den Altersklassen U8 bis Leistungsklasse die besten zu Ermitteln. Das KSC Karate Team konnte sich dabei oft durchsetzen. Priti Pelia startete erstmals in der Klasse U21 und Leistungsklasse. In der Leistungsklasse schaffte sie es mit gerade 18 Jahren auf Platz 5. Samira Mujezinovic und Milena Gelhausen (beide U16) gewannen jeweils drei Runden, bis sie im Halbfinale beide jeweils knapp scheiterten. Am Ende hieß es Platz fünf für beide. Jayla Lueg (U12) konnte sich ebenfalls bis ins Halbfinale vorkämpfen. Nur hauchdünn unterlag sie, sicherte sich aber Platz drei.

Finley Becker und Luan Fajardo (U10) mussten sich leider dem späteren Sieger geschlagen geben. Im Kampf um Platz drei standen sich die beiden damit gegenüber. Dieses mal setzte sich Finley Becker gegen seinen Vereinskollegen durch und wurde dritter. (Vereinsbericht) Foto: KSC

Foto: Finley Becker (ganz rechts) bei der Siegerehrung