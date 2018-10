Veröffentlicht am 6. Oktober 2018 von wwa

FLAMMERSFELD – 40. Raiffeisen-Veteranenfahrt startet bei Sonnenschein – Rund um das Bürgerhaus in Flammersfeld hatten sich die Freunde der betagten Fahrzeuge versammelt. Automobile und Motorräder aller Klassen, Marken und Jahrgänge bis zum Baujahr 1978 waren dort zu finden. Dutzende von Oldtimerfans bestaunten die Fahrzeuge fachsimpelten mit den Haltern und Fahrern der alten Schätzchen. Der Einzugsbereich zur Raiffeisen-Veteranenfahrt betrifft nicht nur die Verbandsgemeinden Altenkirchen und Flammersfeld so wie die Kreise Altenkirchen und Umgebung. Auch aus den benachbarten Beneluxländern waren die Oldtimerfreunde wieder angereist und bereicherten die Fahrzeugschau mit ihren Fahrzeugen aus den 1920 bis 40 Jahren. Pünktlich um 10:00 Uhr setzten sich die Fahrzeuge in Richtung Ahlbach in Bewegung. (wwa) Fotos: Renate Wachow