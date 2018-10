Veröffentlicht am 6. Oktober 2018 von wwa

NEUWIED – Drei Auszubildende der SWN gehören zu den Besten im Kammerbezirk der IHK – SWN setzen im Kampf um Fachkräfte auf Nachwuchs aus den eigenen Reihen – Gleich drei Auszubildende der Stadtwerke Neuwied (SWN) wurden von der IHK bei der Bestenehrung in Koblenz geehrt: Alle haben ihre Prüfungen mit „sehr gut abgeschlossen“. Daniel Buschle gehört im Kammerbezirk zu den Besten bei den Industriekaufleuten, gleich zwei Azubis waren bei den Elektronikern für Betriebstechnik dabei: Nico Stertz sowie Niklas Lunnebach, der noch ein Studium zum Bachelor of Engineering bei den SWN macht.

Die Ausbilder Holger Jungen und Sarah Schmitz sind stolz auf die Leistungen ihrer ehemaligen Schützlinge. Schmitz ist in der Personalabteilung der SWN zugleich für die Organisation des kompletten Ausbildungsbetriebes zuständig: „Ganz gleich in welchen Berufen: Unsere Azubis schneiden weit überdurchschnittlich im Kammerbezirk ab. Ich denke, dass das ständige Verfeinern der Ausbildungsabläufe dazu beiträgt. Wir haben ein Mentorensystem und zusätzlichen Werksunterricht, wir bieten Seminare und Workshops an. Zudem spricht sich rund, dass man bei uns nicht ´nur´ Auszubildender ist wie in vielen anderen Betrieben. Für uns sind Auszubildende die Fachkräfte von morgen, daher investieren wir auch mehr in sie.“ Die hohe Übernahmequote unterstreiche dies, so Schmitz: „95 Prozent unserer Azubis bleiben bei uns.“

Aus diesem Grund, so Personalchef Dirk Reuschenbach, hat auch der Fachkräftemangel bei den SWN bisher keine Spuren hinterlassen: „Durch die geburtenschwachen Jahrgänge stehen wir natürlich im Wettbewerb um die besten Talente. Dabei muss man auch berücksichtigen, dass man die jungen Leute heute nicht nur anders ansprechen muss, sondern auch auf anderen Wegen erreicht, etwa über die Sozialen Netzwerke, wo wir verstärkt aktiv sind.“

Für die drei von der IHK Ausgezeichneten ist die Zeit der Ausbildung vorbei: Daniel Buschle und Nico Stertz haben bereits einen neuen Arbeitsvertrag unterzeichnet und bleiben bei den SWN. Niklas Lunnebach wird in gut einem Jahr neben dem Gesellenbrief auch einen Studienabschluss in der Tasche haben. Noch keinen Ausbildungsplatz 2019? Mehr Infos gibt´s unter www.swn-neuwied.de oder Tel. 02631/85 3213

Foto: Personalchef Dirk Reuschenbach (l.) und Ausbilderin Sarah Schmitz sind stolz auf die sehr guten Ergebnisse von Nico Sterz, Niklas Lunnebach und Daniel Buschle, die mit den Besten im Kammerbezirk der IHK geehrt wurden.