Veröffentlicht am 5. Oktober 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN/REIFERSCHEID – Kreatives Gestalten mit Ton – Kreisvolkshochschule bietet Schnupperkurs am Wochenende an – Ab Samstag, 20. Oktober bietet die Kreisvolkshochschule in Reiferscheid einen Töpferkurs an. Töpfern ohne Scheibe ist ein Angebot für alle, die in der Betätigung der Hände einen Ausgleich suchen und etwas unverwechselbares eigenes Einmaliges schaffen wollen. Es können künstlerische Skulpturen, moderne Gebrauchskeramik oder Plastiken für den Außenbereich entstehen. Es ist aber unumgänglich, sich schrittweise in die Materie durch experimentelles, spielerisches Hantieren mit Ton, seinen Eigenschaften, seiner Belastbarkeit und seinen Grenzen einzufinden. Damit es beim ersten Treffen gleich losgehen kann, stehen verschiedene Tonsorten zur Verfügung.

Die Kursgebühr für die drei Töpfertage beträgt 30 Euro + Materialkosten. Die Kosten für das Brennen sind in der Kursgebühr enthalten. Kurszeiten sind jeweils samstags 20. Oktober, 27. Oktober und 17. November, jeweils in der Zeit von 10:00 bis 12:30 Uhr. Nähere Informationen oder Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.