Veröffentlicht am 5. Oktober 2018 von wwa

NEUWIED – SPD Stadtverband Neuwied stellt Weichen für Kommunalwahl – Der Vorstand des SPD Stadtverbandes Neuwied traf sich um die Weichen für die Kommunalwahl 2019 zu stellen. „Ich habe heute die Mitglieder des Vorstandes eingeladen, weil mir und uns allen bewusst ist, dass der Kommunalwahlkampf kein Selbstläufer sein wird, sondern im Gegenteil ein hartes Stück Arbeit“, so die Vorsitzende Lana Horstmann.

Auch Stellvertreter Michael Mang stellt klar: „Wichtig ist, dass wir uns geschlossen zeigen und den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Neuwied zeigen, dass wir für ihre sozialen Bedürfnisse einstehen.“

Neben der heutigen Sitzung stehen in den nächsten Tagen und Wochen weitere parteiinterne Termine an. „Hier wollen wir uns personell so aufstellen, dass sich die Bürger in einem zukünftigen Rat gut vertreten fühlen. Neuwied ist eine bunte Stadt in der alle einen Platz haben sollen. Dafür stehen wir!“, ergänzt Horstmann. Conrad Lunar, weiterer stellvertretender Stadtverbandsvorsitzender, findet deutliche Worte Richtung Berlin: „Die Politik, die dort aktuell gemacht wird, erweckt den Eindruck, dass sie eben nicht nur bürgerorientiert ist. Die Auseinandersetzungen in Berlin sind überhaupt nicht zielführend.“ Wichtig für die SPD vor Ort ist es, gemeinschaftlich aufzutreten und nah bei den Menschen zu sein. Aktionen, wie sie die SPD Heddesdorf zur Zeit mit ihrer Besichtigungen der Spielplätze durchführt, um dort auf Missstände aufmerksam zu machen und damit für ein lebenswertes Umfeld zu sorgen, sind ein Beispiel dafür. „Neuwied muss ein Ort sein, in dem man gerne lebt. Wir müssen die Sorgen und Nöte der Menschen wahrnehmen“ ergänzt Conrad Lunar. „Hierfür stehen wir auch gerne im persönlichen Gespräch zur Verfügung“, erklärt Lana Horstmann.