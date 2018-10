Veröffentlicht am 5. Oktober 2018 von wwa

HEDDESDORF – VdK OV Heddesdorf veranstaltet Döppekoocheessen – Auch in diesem Jahr hatte der VdK in Heddesdorf ein Döppekoocheessen organisiert und mehr als 40 Mitglieder und Gäste kamen in die Caféteria der Volkshochschule. In seiner Begrüßung freute sich Vorsitzender Sven Lefkowitz, dass der VdK erneut eine gute Resonanz für die Veranstaltung hat und bedankte sich bei Wirtin Ulrike Werner für die entgegengebrachte Gastfreundschaft und den leckeren selbstgemachten Döppekooche. Bei angeregten Gesprächen in gemütlicher Runde schmeckte es auch allen Gästen hervorragend und die Resonanz war so positiv, dass der Vorstand um Sven Lefkowitz und seine Stellvertreterin Martina Beate Jakoby auch für das kommende Jahr zusicherte einen gemütlichen Abend mit Döppekooche zu organisieren.

Foto: VdK-Vorsitzender Sven Lefkowitz (stehend) bei der Begrüßung der Gäste