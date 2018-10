Veröffentlicht am 5. Oktober 2018 von wwa

NEUWIED – Busverkehr in Neuwied: Heinrich-Haus, Kreisverwaltung und MVB arbeiten an Lösungen – Die Heinrich-Haus gGmbH, die Kreisverwaltung Neuwied und das Busunternehmen MVB suchen gemeinsam Ansätze, um den Busverkehr in Neuwied zu verbessern. Nach der Fahrplanumstellung am 2. September hatte sich gezeigt, dass manche Verbindungen für die Klienten des Heinrich-Hauses nicht mehr optimal sind. Problematisch ist daneben die verzögerte Einrichtung der Haltestelle Block Grüber im Kreisel, die derzeit noch vom Landesbetrieb Mobilität geprüft wird. Die Heinrich-Haus gGmbH betreibt zahlreiche Einrichtungen und Dienste in unterschiedlichen Neuwieder Stadtteilen, die über den öffentlichen Nahverkehr verknüpft sind.

Vertreter des Heinrich-Hauses, der Kreisverwaltung und des Busunternehmens MVB treffen sich in den Herbstferien, um die Situation im Detail zu analysieren, den genauen Bedarf zu bestimmen und Lösungsansätze zu finden.

„Wir sind froh darüber, mit dem MVB ein regionales Unternehmen als Ansprechpartner vor Ort und Verantwortlichen für den für uns sehr wichtigen ÖPNV zu haben“, sagt Dirk Rein, Geschäftsführer des Heinrich-Hauses. „Ich bin mir sicher, dass wir zusammen Lösungen finden.“ Dem stimmt MVB-Geschäftsführer Kim Zickenheiner zu. „Wo es notwendig ist, werden wir so schnell wie möglich Anpassungen vornehmen. Wir wollen, dass der Verkehr für alle Fahrgäste reibungslos funktioniert.“