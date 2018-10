Veröffentlicht am 5. Oktober 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Flüssiges Gold im Glas – Schottlands Spezialitäten – Kreisvolkshochschule bietet erstmals ein Whiskyseminar an – Ein Whiskyseminar der besonderen Art bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen am Freitag, 19. Oktober, von 19:00 bis 21:00 Uhr an. Das Angebot richtet sich an Interessierte, die gerne schottischen Whisky probieren und dazu etwas über Brennereien, Land und Leute, Fasstypen, Stärken und regionale Besonderheiten erfahren möchten.

Whisky-Botschafterin Kristina Kramer, Sommelière und Whiskyambassador, bringt den Teilnehmenden zusammen mit Paul Becher die Geheimnisse der Herstellung und seiner bewegenden Geschichte näher.

Das Whiskyseminar „Flüssiges Gold im Glas – Schottlands Spezialitäten“ ist eine Reise durch die verschiedenen Regionen Schottlands in flüssiger Form, dazu gibt es Informationen über die verschiedenen Stilrichtungen und Eigenschaften schottischen Whiskys. Das Seminar beinhaltet die Seminarunterlagen und die fachkundige Anleitung über das Verkosten von verschiedenen Whiskys.

Die Teilnahmegebühr beträgt 49 Euro. Anmeldungen oder weitere Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 812212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.