Veröffentlicht am 5. Oktober 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Grüne Damen besuchten das Münsterland – Der Besuchsdienst im DRK Krankenhaus Altenkirchen fuhr nach Lüdinghausen um seine ehemalige Leiterin, Edeltraud Gartzke, zu besuchen. Frau Gartzke hatte im vorigen Jahr ihre ehrenamtliche Tätigkeit im Altenkirchner Krankenhaus aus gesundheitlichen Gründen beendet und war in die Nähe ihrer Kinder gezogen. Nun wollten ihre ehemaligen Kolleginnen sehen, wie sie es im Münsterland angetroffen hat.

Lüdinghausen ist eine Kleinstadt mit drei Burgen und gemütlichem Charakter. Die vielen kleinen Geschäfte und Cafés begeisterten die Damen. Der Besuch endete mit einer Besichtigung der Wasserburg Vischering.

Den Besuchsdienst im DRK Krankenhaus Altenkirchen gibt es schon seit vielen Jahren. Angeregt durch die „Pink Ladies“ in Amerika wurde er von Pfarrer Zeidler und dem Ehepaar Braunroth ins Leben gerufen. Seitdem treffen sich die Grünen Damen – so genannt nach ihren grünen Kitteln – jeden Dienstagmorgen im Krankenhaus. Nach einer kleinen Andacht gehen sie in die Krankenzimmer, wo sie den Patientinnen und Patienten kleine Dienste erweisen, wie vorlesen, Besorgungen machen oder einfach nur zuhören.

Wer Interesse an diesem Ehrenamt hat, kann sich gerne bei Helga Müller, Telefon: 02680 1623, melden. Oder einfach Dienstag morgens ab 09:00 Uhr im Erdgeschoß des Krankenhauses vorbeischauen.