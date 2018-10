LKW Anhänger kippt auf der B 256 um

Veröffentlicht am 4. Oktober 2018 von wwa

REGION – Verkehrsunfall auf der B 256 – Am Donnerstag, den 04. Oktober, kam es gegen 16:30 Uhr auf der B 256 in Fahrtrichtung Neuwied zu einem folgenreichen Verkehrsunfall. Ein Lkw mit einem, mit einer fahrbaren Hebebühne beladenen, Anhänger hatte die B 256 in Richtung Neuwied befahren. Im Verlauf einer Rechtskurve geriet der Anhänger ins Schlingern und stürzte um. Dabei wurden der Anhänger, die Ladung und die Fahrbahndecke erheblich beschädigt. Der Fahrer des Lkw wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Wegen der schwierigen Bergungsarbeiten musste die B256 ab circa 18:00 Uhr gesperrt werden. Zur Ermittlung der Unfallursache wurden schwerlastfachkundige Beamte der Verkehrsdirektion Koblenz hinzugezogen. Der Sachschaden, so die Polizei, dürfte im hohen fünfstelligen Bereich liegen.