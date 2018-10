Veröffentlicht am 4. Oktober 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Schwerer Verkehrsunfall in Altenkirchen – Fußgängerin schwerverletzt – Am Donnerstagnachmittag, 04. Oktober, gegen 16:30 Uhr kam es im Einmündungsbereich der Frankfurter Straße Ecke Ludwig Jahn-Straße in Altenkirchen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem niederländischen Sattelzug und einer Fußgängerin. Dabei wurde die Fußgängerin von der Zugmaschine des Sattelzuges beim Einbiegen in die Ludwig-Jahn-Straße erfasst und schwer verletzt. Aufgrund der Verletzungen wurde diese mit einem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Bonn geflogen. Zur Unfallaufnahme wurde ein Polizeihubschrauber zwecks Anfertigung von Lichtbildern von der Unfallörtlichkeit eingesetzt. Zum Gesundheitszustand der Fußgängerin und zum genauen Unfallhergang kann die Polizei derzeit keine genaueren Angaben machen.