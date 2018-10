Veröffentlicht am 4. Oktober 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN/WEYERBUSCH – Matthias Gibhardt ist Kandidat der SPD – Die Sozialdemokraten in der Stadt Altenkirchen haben ihren Kandidaten zur Stadtbürgermeisterwahl am 26. Mai 2019 gewählt.

Nach mehr als einem Vierteljahrhundert kandidiert Heijo Höfer, MdL, nicht mehr als Stadtbürgermeister von Altenkirchen. „Es ist an der Zeit, die Geschicke der Stadt in jüngere Hände zu übergeben“, meinte Höfer und fügte hinzu :“ Die großen Veränderungen, die Innenstadterneuerung gehen dem Ende zu. Jetzt sind neue Ideen gefragt, um die Stadt zu beleben“.

Die Versammlung wählte einstimmig Matthias Gibhardt zu ihrem Kandidaten.

Gibhardt, ein Sohn der Stadt Altenkirchen, leitet das KOMPA Ev. Kinder- und Jugendzentrum in Altenkirchen. Der Diakon ist verheiratet und Vater von vier Söhnen.

Nach seiner Ausbildung zum Erzieher in Velbert und theologisch-diakonischem Grundstudium in Marburg lebte Gibhardt mit seiner Familie zunächst in der Nähe von Nürnberg. In den letzten Jahren vor der Rückkehr nach Altenkirchen wohnten sie in Berlin, Märkisches Viertel.

„Im Märkischen Viertel lernten wir die Großstadt in allen ihren Facetten kennen, mit allen Vor- und Nachteilen. Vor allen Dingen lernte ich, dass durch persönlichen Einsatz Veränderungen zum Positiven möglich sind.“

Gibhardt initiierte und leitete dort das FACE ein evangelisches Familienzentrum. Über seine Rückkehr nach Altenkirchen sagt er: „Es war eine bewusste Entscheidung in die Heimat zurückzukehren. Altenkirchen hat eine gute Infrastruktur für Familien und ist gesellschaftlich ein gutes Umfeld die eigenen Kinder aufwachsen zu sehen. Außerdem, eine Familie und ein Netzwerk von Beziehungen zu haben, die helfen und unterstützen, ist nicht zu unterschätzen.“

Nach seinen Plänen als Stadtbürgermeister gefragt, antwortete Gibhardt: „Mir sind die Herausforderungen bewusst, vor denen Altenkirchen steht. Die Entwicklung der Innenstadt ist eine große Aufgabe. Sie ist unser Wohnzimmer, hier kaufen wir ein, hier feiern wir gemeinsam und leben in vielfältiger Weise miteinander. Gemeinsam wollen wir gute Konzepte entwickeln. Außerdem darf man von mir erwarten, dass ich für die Jugend in der Stadt sprechen werde. Jugendpolitik ist Zukunftspolitik und sollte eines unserer wichtigsten Anliegen sein. Indem wir die Jugend an Entscheidungen beteiligen, sie begleiten z.B. in Vereinen, Kultur, Kirchen und im Kinder- und Jugendzentrum und sie ergänzend dort abholen wo sie sich aufhalten, Stichwort Streetwork, können wir viel erreichen“.

„Mit Matthias Gibhardt haben wir den richtigen Mann für unsere Stadt“, ist Daniela Hillmer-Spahr, Sprecherin der SPD Fraktion im Stadtrat, überzeugt. Anka Seelbach, Vorsitzende des SPD Ortsvereins Altenkirchen-Weyerbusch fügte mit einem Augenzwinkern hinzu, dass die Altenkirchner immer treu zu ihren Bürgermeistern gestanden sind. „Nach dem 2. Weltkrieg hat es bisher nur drei Bürgermeister gegeben – Haas, Klöckner und Höfer – und alle mit einer Dienstzeit von mehr als zwanzig Jahren.“ Darauf dürfe sich Gibhardt nach seiner Wahl einstellen.