Frauenchor Pracht reist ins Frankenland

4. Oktober 2018

PRACHT – Frauenchor Pracht zu Gast im Frankenland – Frohgelaunt starteten 13 Damen vom Frauenchor Pracht mit dem Tanzzug nach Nürnberg zum „Hilton Valznerweiher“. Um den Flüssigkeitshaushalt nicht abfallen zulassen begab sich die Gruppe nach dem Einchecken im Hotel zum „All in“ Programm an die Hotelbar. Nach einem guten Abendessen ließen die Damen den Tag ausklingen.

Am nächsten Morgen ging es mit dem Bus nach Nürnberg, wo man Gelegenheit zum Shoppen hatte oder mit einem kleinen Bähnchen eine Stadtrundfahrt machen konnte, wo die Sehenswürdigkeiten Nürnberg’s gut erklärt wurden. Gegen Mittag traf sich die Gruppe in der Brauerei „Barfüßer“ wo Nürnberger Spezialitäten und das dazugehörige Bier serviert wurden. Im Lokal des Sternekoch „ Alexander Herrmann“, der leider nicht vor Ort war, legten die Damen einen Zwischenstopp ein, ehe man beim Bummel durch das urige Handwerkerviertel noch schöne kleine Geschäfte und Weinlokale bestaunen konnte. Zurück im Hotel spielte die Gruppe „die 2 Schweinfurter“ stimmungsvoll zum Tanz auf. Am Sonntag ging es leider schon wieder nach Hause und die Gruppe war sich wiedermal einig – eine schöne Frauenchor-Tour. (udse) Fotos: Frauenchor