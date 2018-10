Veröffentlicht am 4. Oktober 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN-HELMENZEN – BMW, 3K / 340i xDrive in Helmenzen entwendet –Zwischen Dienstag und Mittwoch, 2. Auf 3. Oktober, im Zeitraum zwischen 22:00 und 11:00 Uhr wurde ein BMW, 3K / 340i xDrive in Helmenzen entwendet. Der Geschädigte stellte seinen BMW 3K / 340i xDrive, Farbe: grau, unter seinem Carport ab. Als er am nächsten Tag das Carport aufsuchte, stellte er fest, dass sein Fahrzeug verschwunden war. Das Fahrzeug hat einen Wert von circa 45.000 Euro. Täterhinweise liegen der Polizei nicht vor. Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Altenkirchen.