BMW G5L 540 xDrive in Flammersfeld entwendet

Veröffentlicht am 4. Oktober 2018 von wwa

FLAMMERSFELD – Diebstahl eines hochwertigen Kraftfahrzeuges BMW G5L 540 xDrive – Am Sonntag, den 30.09.2018, zwischen 01:00-13:00 Uhr wurde ein hochwertiges Kraftfahrzeug der Marke BMW G5L 540 xDrive in der Gartenstraße in 57632 Flammersfeld entwendet. Das Fahrzeug hat einen Wert von 60.000 bis 70.000 Euro. Täterhinweise liegen der Polizei nicht vor. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, möchte sich an die Polizei in Altenkirchen wenden.