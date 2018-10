Schwerer Verkehrsunfall in Niederschelderhütte – eine Person schwer verletzt

Veröffentlicht am 4. Oktober 2018 von wwa

MUEDERSBACH – Rollerfahrer bei Verkehrsunfall in Niederschelderhütte schwer verletzt – Zwei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am späten Dienstagabend, 02. Oktober, in Mudersbach-Niederschelder Hütte verletzt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf circa 4.000 Euro geschätzt. Eine 64jährige Frau hatte mit ihrem Fahrzeug die Adolfstraße in Richtung Siegen-Gosenbach befahren. An der Einmündung Weiherstraße bog sie nach links ab, ohne auf einen entgegenkommenden 28jährigen Rollerfahrer zu achten. Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 28 Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht, die 64 Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr Fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Quelle: Polizei