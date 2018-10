Veröffentlicht am 3. Oktober 2018 von wwa

WISSEN – Wissener Seniorennachmittag im KulturWerk – Die Stadt Wissen hatte wieder zu ihrem beliebten Seniorennachmittag ins Kulturwerk gebeten. Gefolgt waren der freundlichen Einladung dann gut 300 Mitbürgerinnen und Mitbürger im Alter ab 70 Jahren. „Die Veranstaltung ist auch als Dank für Ihre Lebensleistung zu sehen“, sagte Stadtbürgermeister Berno Neuhoff bei der Begrüßung. Grußworte sprachen auch Pastor Martin Kürten und Pfarrer Marcus Tesch im Namen der katholischen beziehungsweise evangelischen Kirchengemeinde Wissen. Die besten Wünsche der Verbandsgemeinde für einen unterhaltsamen Nachmittag übermittelte der Beigeordnete Friedhelm Steiger.

Vor dem gemeinsamen Kaffeetrinken sorgte Kapellmeister Christoph Becker am Piano für gute Laune. Als älteste Anwesende ehrte der Stadtbürgermeister Anneliese Schumacher und Wilhelm Klein. Frau Schumacher stammt aus Breitscheidt, Herr Klein ist auf der Grube Wingertshardt geboren und dann in den späteren Wissener Stadtteil Köttingerhöhe gezogen. Beim Überreichen der Präsente bekam Berno Neuhoff Unterstützung von einigen Kindern. Der seit einigen Jahren in Wissen ansässige Autor Gerhard Gröner las aus seinem jüngsten Werk „Tod in der Sieg“.

Anschließend ehrte man fünf Frauen, die seit langem beim Seniorennachmittag bedienen. Im einzelnen waren dies: Edith Roos, Hannelore Gümpel, Gretel Augst, Elfriede Schreiber und Ursula Döhl. Jürgen Linke alias Jüli (Gitarre und Gesang) und Joe Baker (Piano) trugen einige Stücke aus eigener Feder vor: Unter anderem „Treckerfabrik“ oder „Der lange Weg“.

Die Aufmerksamkeit der älteren Mitbürger galt Ausschnitten aus einem Dokumentarfilm über das heimische Weißblechwerk. Es war einst das größte und modernste Walzwerk Europas und beschäftigte bis zu 3.000 Menschen. Die Jugendabteilung der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen überzeugte mit einem schwungvollen Auftritt. Der Riesenapplaus bewies, dass man auch hier den Geschmack des Publikums voll getroffen hatte. Doch auch diese Veranstaltung musste einmal zu Ende gehen. „Wir laden Sie alle zum großen Jubiläum 2019 ein“, so Berno Neuhoff am Schluss. Dann wird die Stadt Wissen nämlich 50 Jahre alt. (pr.)