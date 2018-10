Veröffentlicht am 3. Oktober 2018 von wwa

PRACHT – Die Birnenbäume in Pracht werden abgeerntet – Wie angekündigt wurden in diesem Jahr nach den Apfelbäumen auch die Birnenbäume der Ortsgemeinde Pracht abgeerntet. In drei Stunden haben fünf Helfer 500 Kg Birnen gesammelt. Diese wurden auch zur Kelterei nach Nümbrecht gefahren. Damit ist die Obsternte 2018 in der Ortsgemeinde Pracht abgeschlossen.

An dieser Stelle allen Helfern und denjenigen die Äpfel zur Sammelstelle gebracht haben vom Ortsbürgermeister Udo Seidler ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung. Der Erlös der Obsternte 2018 wird in den nächsten Tagen an die Kinder der Kindertagesstätte Pracht übergeben.