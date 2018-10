Veröffentlicht am 4. Oktober 2018 von wwa

FLAMMERSFELD – Sieger im Wettbewerb „naturnahe Gärten“ werden auf dem Regionalmarkt in Flammersfeld am Samstag, 13. Oktober um 12:00 Uhr geehrt – „Naturnahe Gärten sind ein wertvoller Lebensraum für Pflanzen und Tieren. Daher begrüßen wir den Wettbewerb ‚Naturnahe Gärten‘ in der Verbandsgemeinde Flammersfeld ausdrücklich“, erklärt Beigeordneter Rolf Schmidt-Markoski im Gespräch mit unserer Zeitung. Ausgerichtet hat den Wettbewerb die Gruppe „Lust auf Garten“, die aus der Ehrenamtsinitiative des Landes „Ich bin dabei“ entstanden ist. Kümmerin der Gartengruppe ist Gerry Beckmann aus Horhausen. Der Wettbewerb ist nunmehr abgeschlossen und im Rahmen des Flammersfelder Regionalmarktes findet die Siegerehrung am Samstag, 13. Oktober um 12:00 Uhr am oder im, je nach Witterung, Bürgerhaus statt. Gemeinsam mit Gerry Beckmann wird der Beigeordnete Schmidt-Markoski die Ehrung und Preisübergabe an die Gartenbesitzer vornehmen. Alle Gartenfreunde sind zur Siegerehrung herzlich eingeladen. Die Gruppe „Lust auf Garten“ wird auch über ihre Arbeit informieren.

Foto: Der Wettbewerb soll Gartenbesitzer ermuntern, ihre grünen Oasen naturnah zu gestalten. Foto: Privat