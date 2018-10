Hund stirbt bei Küchenbrand in Peterslahr

Veröffentlicht am 2. Oktober 2018 von wwa

PETERSLAHR – Küchenbrand fordert Tierleben – Am Dienstagmittag, 02. Oktober, gegen 12:20 Uhr erfolgte die Alarmierung für die Feuerwehreinheiten Oberlahr und Flammersfeld nach Peterslahr. In einem Wohnhaus war es in der Küche nach einer Verpuffung in der Dunstabzugshaube zu einem Brand gekommen. Die Anwohner bekämpften das Feuer mit einem Pulverlöscher und konnten den Brand so noch vor Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle bringen. An der Küche entstand jedoch erheblicher Sachschaden und es kam zu einer starken Rauchentwicklung im Gesamtgebäude. Als die Feuerwehr Oberlahr eintraf, wurde noch der Hund der Familie im Haus vermisst. Die Einsatzkräfte fanden das Tier nach sofort eingeleiteter Suche leblos im Gebäude. Hier kam jede Hilfe kam zu spät. Um ausreichend Atemschutzgeräteträger zur Verfügung zu haben, wurde der Löschzug Pleckhausen nachalarmiert. Die Feuerwehr führte Kontrollen an der Brandstelle durch. Hierzu wurden behutsam Brandteile aus der Küchenzeile nach und nach abgetragen und ins Freie gebracht, wo die Glutnester abgelöscht wurden. Zudem wurde das Gebäude umfassend belüftet. Die drei Löschzüge waren mit rund 30 Kräften im Einsatz. Außerdem waren der DRK Rettungsdienst aus Horhausen sowie die Polizei Straßenhaus im Einsatz. (Presse FFO) Fotos: Team wwa