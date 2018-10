Veröffentlicht am 3. Oktober 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kurs in Qi Gong im Haus Felsenkeller – Montags, ab 22. Oktober geht der Kurs zur gewohnten Zeit von 18:30 bis 20:00 Uhr in eine neue Runde. Der Name Qi Gong kommt aus China und bedeutet das Aktivieren der allgegenwärtigen Lebensenergie (Qi) und das beharrliche Üben (Gong). Durch Qi Gong-Übungen, dem Arbeiten mit der Lebensenergie, erreicht man, das Qi im Körper in gleichmäßigem Fluss zu halten. Der neue Kurs stellt neue Herausforderungen an die Teilnehmer. Zu den bewegenden Qi Gong Übungen kommt die Verbindung der tiefen Atmung hinzu. Durch die Kombination mit der Atmung haben die Qi Gong-Übungen eine viel stärkere Auswirkung auf das Wohlbefinden. Die Kursgebühr beträgt 90 Euro. Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de .