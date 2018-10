Veröffentlicht am 3. Oktober 2018 von wwa

GEBHARDSHAIN – Zum Ausklang der Turniersaison nochmals zwei Plätze auf dem Treppchen erkämpft – Badmintonjuniorenteam der DJK Gebhardshain mischte bei den Rheinlandmeisterschaften in den Doppeldisziplinen mit – Zum letzten Großereignis des Jahres machten sich vier DJK’ler auf den Weg nach Remagen, um dort in den Doppel- und Mixeddisziplinen um die Rheinlandmeisterschaft zu spielen. Bei den Jüngsten wagten sich Jakob Greb und Julian Hoß als neu formiertes Jungendoppel erstmals an den Start. In dem leider sehr schwach besetzten U11er Feld sicherten sie sich trotz einiger Startschwierigkeiten den dritten Platz. Anna Paula Kempf und Anna Hoß gingen im Mädchendoppel U15 ins Rennen. Gegen starke Gegner gingen leider einige Spiele erst sehr eng im dritten Satz verloren, so dass am Ende Platz 6 belegt wurde.

Anna Hoß trat nachmittags mit Mika Schönborn von unserem Nachbarverein BC „Smash“ Betzdorf im Mixed U15 an. Im stark besetzten Feld mit überwiegend älteren Gegnern sicherten sich die beiden in der Gruppenphase den zweiten Platz. Im Halbfinale wurde es noch enger. Gegen das favorisierte Mixed aus Trier kämpften sich die zwei im dritten Satz zurück ins Spiel, blieben cool und gewannen mit einer starken Leistung überraschend die Partie.

Im Finale gegen die kombinierten aktuellen Rheinlandmeister der Einzelwettkämpfe war dann die Luft raus und das Endspiel ging glatt verloren. Trotzdem ging es in guter Stimmung nach einem langen Wettkampftag als Vizemeister nach Hause.

Als nächstes steht im Oktober für unsere JSG die Minimannschaftsmeisterschaft an. Dann werden die U15er gegen Bad Marienberg und Altenkirchen versuchen, um die Qualifikation zur Endrunde mit zu mischen. (Vereinsbericht)