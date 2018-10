Veröffentlicht am 4. Oktober 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN/EICHELHARDT – Mitgliedertreffen der LandFrauen im Bezirk Altenkirchen – Am 10. November 2018 sind alle Mitglieder der Landfrauen im Bezirk Altenkirchen eingeladen zu einem Treffen ins Dorfgemeinschaftshaus am Sportplatz in Eichelhardt. Ab 15:00 Uhr gibt es frisch gebackene Waffeln mit verschiedenen Beilagen. Zur Unterhaltung tritt eine Jugendgruppe der Tanzschule Viktor Scherf auf. Um besser planen zu können bitten wir um verbindliche Anmeldung bis zum 03. November 2018 bei Bärbel Schneider Telefon: 02681-7117, Heike Fuchs Telefon: 02681 – 984732