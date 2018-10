Veröffentlicht am 1. Oktober 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ehrenamtsabend der Verbandsgemeinde Altenkirchen – Der Verbandsgemeinderat Altenkirchen lud bereits zum vierten Mal zum Ehrenamtsabend ein. Diesmal ins Spiegelzelt auf dem Schlossplatz Altenkirchen. Aus Vereinen, Institutionen oder Ortsgemeinderäten waren insgesamt rund 150 Personen eingeladen oder benannt worden, die sich ehrenamtlich engagieren. Fred Jüngerich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen, bedankte sich in seiner Rede bei den vielen ehrenamtlich Aktiven. „Wir wollen heute Abend niemanden besonders ehren, sondern allen danken, die sich für das Gemeinwohl einsetzen, sei es in unseren Feuerwehren, dem Roten Kreuz oder in den zahlreichen Vereinen in unserer Verbandsgemeinde,“ so Jüngerich.

So sollte der Abend insbesondere Möglichkeit des Kennenlernens und Austauschs untereinander bieten, umrahmt von musikalischen Einlagen der Band „Karina und die Salonlöwen“ sowie einem warmen Buffet.

Bürgermeister Jüngerich nutzte die Gelegenheit, auch in diesem Zusammenhang darüber zu informieren, dass die Verbandsgemeinde Altenkirchen bei der 5. Staffel der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei“ des Landes Rheinland-Pfalz teilnimmt. Ziel der Initiative ist es neben der Stärkung des Ehrenamtes, ältere Freiwillige für ein freiwilliges Engagement zu gewinnen und sie bei der Realisierung ihrer Vorhaben zu unterstützen, indem aktiv auf sie zugegangen wird. Die Auftaktveranstaltung hierzu wird am 10. Oktober 2018 in der Stadthalle Altenkirchen stattfinden. Fotos: Renate Wachow