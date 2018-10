Veröffentlicht am 2. Oktober 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Zurück in den Beruf – Job-Coaching für Wiedereinsteigende am 10. Oktober in Altenkirchen – Die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises, Julia Bieler, und der Verein Familie und Beruf e.V., Neue Kompetenz/ Netzwerk Beruf bieten für Interessierte, die den Wiedereinstieg in den Beruf planen, kostenfreie und kompetente Job-Coachings an. Es handelt es sich um ein gefördertes Beratungsangebot mit vertraulichen Einzelberatungen.

Termin fürs Job-Coaching ist Mittwoch, 10. Oktober von 10:00 bis 12:00 Uhr in den Räumlichkeiten von Familie und Beruf e.V., Wilhelmstraße 28, in Altenkirchen (Eingang über Schlossweg 28). Eine vorherige Anmeldung ist für einen reibungslosen Beratungsablauf erforderlich.

Die Chancen für Frauen auf dem Arbeitsmarkt stehen grundsätzlich gut. Aufkommende Selbstzweifel angesichts hoher Anforderungen oder eine Fülle an Fragen zu Recherche, Planung und Bewerbung erweisen sich häufig jedoch als echte Hürden. Und das ist mehr als verständlich. Denn bei der Familienarbeit bleibt meist zu wenig Luft, um auch noch die Trends auf dem Jobmarkt im Blick zu behalten.

Umfassende Orientierung, hilfreiche Infos und Best Practice-Tipps sind die ersten Meilensteine auf dem Weg zum eigenen Gehalt. Dabei helfen die Expertinnen von Familie und Beruf e.V. Sie coachen seit 20 Jahren Frauen beim beruflichen Neustart. „Wir lieben unsere Arbeit mehr denn je“, strahlt Anke Hollatz von der Beratungsstelle Neue Kompetenz. „Es ist ein Geschenk, Menschen bei der Erfüllung ihrer Wünsche begleiten zu dürfen! Das Erfolgsgeheimnis liegt in einer soliden Vorbereitung“, verrät Hollatz, „und da können wir ganz konkret unterstützen.“

Die Bandbreite der Zielsetzungen ist groß: Minijob, Teil- oder Vollzeit oder die eigene Selbständigkeit. Die Möglichkeiten erörtern die Interessierten mit den Beraterinnen, die Ihnen diskret, transparent und vertrauensvoll zur Seite stehen. Die Beratungsstelle Neue Kompetenz bietet neben Einzelberatungen auch attraktive Projekte zur beruflichen Entwicklung.

Weitere Infos und Kontakt: Familie und Beruf e.V., Neue Kompetenz-Netzwerk Beruf, Telefon: 0 26 81/ 98 61 29, Email: buero@neuekompetenz.de oder im Internet unter www.neuekompetenz.de.