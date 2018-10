Joachim Böckling verabschiedet

Veröffentlicht am 2. Oktober 2018 von wwa

ENGERS – Mang verabschiedet Joachim Böckling – Joachim Böckling (3. von rechts), Hausmeister an der Kunostein-Grundschule Engers, wurde von Bürgermeister Michael Mang (Mitte), Amtsleiter Ralf Pastoors (links) und Personalrätin Stefanie Stavenhagen (rechts) in den Ruhestand verabschiedet. Böckling hat das Pensionsalter erreicht und wird Neuwied bald in Richtung Saarland verlassen. Für seine treuen, 28 Jahre währenden Dienste für die Stadtverwaltung erhielt er eine Anerkennungsurkunde und ein Weinpräsent. Mang freute sich, dass mit Böcklings Nachfolgerin Cornelia Aufdermauer (3. von links) gleich adäquater Ersatz bereitsteht. Glückwünsche und Dankesworte kamen auch von Kunostein-Rektorin Silke Keck (2. von rechts) und von Sven Prokoph (2. von links), dem stellvertretenden Leiter der benachbarten Kita Villa Regenbogen, die Böckling ebenfalls zur vollsten Zufriedenheit aller betreute. Böckling, ein gelernter Modelltischler, hat im Lauf seiner Dienstzeit Generationen von Engerser Kindern begleitet, auch einige Rektoren kennengelernt. Hausmeistern käme eine besondere Stellung zu, unterstrich Bürgermeister Mang: „Sie sind Vertrauenspersonen; und wenn sie wie hier in Engers Kita und Schule betreuen, sind sie für die Kinder während des Übergangs von einer Einrichtung in die nächste eine wertvolle Konstante.“