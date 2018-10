Veröffentlicht am 1. Oktober 2018 von wwa

GEBHARDSHAIN – 15jährige Beifahrerin bei Verkehrsunfall in Gebhardshain schwer verletzt – Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen in Gebhardshain wurde die 15jährige Beifahrerin des Unfallverursachers schwer verletzt. Ein 18jähriger Fahranfänger hatte den Höhenweg in Richtung Hachenburger Straße befahren. An der Einmündung zur Hachenburger Straße missachtete er die Vorfahrt eines 48jährigen Autofahrers, der mit seinem Pkw die Hachenburger Straße in Richtung Malberg befuhr. Die Pkw kollidierten im Einmündungsbereich. Die 15 Jährige wurde mit einer Knieprellung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf circa 5.000 Euro geschätzt. Quelle: Polizei