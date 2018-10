Veröffentlicht am 1. Oktober 2018 von wwa

BETZDORF/WISSEN – SSV95 Wissen – JSG Betzdorf/Wissen – Knappe Niederlage im Lokalderby – Weibliche B-Jugend: JSG Betzdorf/Wissen – JSG Hamm/Altenkirchen 13:16 (7:7) – Unsere neu formierte weibliche B-Jugend musste sich am Sonntag knapp mit 13:16 (7:7) in der Molzberghalle geschlagen geben. Bis zur 34. Minute sah alles noch sehr gut für unsere Mannschaft aus, doch dann hatten wir viel Pech mit dem Abschluss. Der Gegner konnte innerhalb von sechs Minuten auf 11:15 davonziehen. Wir konnten zwar noch zwei Tore in den Schlussminuten erzielen – es reichte aber nur noch zum Endstand von 13:16. Alle haben ein sehr gutes Handballspiel gesehen, das erkennen ließ, dass die Mannschaft auf einem sehr guten Wege ist.

Es spielten: Lorena Becher – Sophie Krafft, Lotta Molly, Amelie Tudrung, Lea Vogel, Daria Kiesler, Maya Muders, Johanna Kreuzer, Julia Leuchte, Jana Hoffmann, Lisa Demmer.

Foto: „Die neu formierte wB-Mannschaft des JSG Betzdorf/Wissen um das Trainergespann Michael Becher und Rolf Jung.“ (Vereinsbericht)