Veröffentlicht am 2. Oktober 2018 von wwa

HAMM – „Haus der Heimatfreunde“ in Hamm/Sieg – Das „Haus der Heimatfreunde“ Siegstrasse 5 in Hamm Sieg ist in der kalten Jahreszeit ab November geschlossen. Nach vorheriger Absprache können jedoch bei Klaus Schumacher Rufnummer: 01602004869 oder Dieter Born Rufnummer: 02682969565 weiterhin Termine vereinbart werden.