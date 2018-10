Veröffentlicht am 2. Oktober 2018 von wwa

NEUWIED – Bürgermeister Mang lobt Arbeit der „Mobilen Tafel für Tiere“ – Ein Herz für Tiere – und Menschen: Das haben die Organisatoren der „Mobilen Tafel für Tiere Neuwied“. Sie sammeln Futter-, Geld- und Sachspenden, um Tiere von in Not geratenen Menschen mit Nahrung zu versorgen. Man will so verhindern, dass seit langem aneinander gewöhnte Menschen und Tiere getrennt werden, nur weil der Tierbesitzer nicht mehr die finanziellen Mittel aufbringen kann, um Futter zu besorgen. Das bekommt er gegen einen kleinen Unkostenbeitrag bei der „Tafel für Tiere“. Bürgermeister Michael Mang informierte sich am Stand der Organisation, der jeden Samstag von 11:00 bis 13:00 Uhr auf der Langendorfer Straße, Höhe SWN-Büro, in Neuwied steht, und lobte die Arbeit der Ehrenamtlichen: „Gerade für ältere Menschen kann ein Tier ein wichtiger Bezugspunkt sein. Daher ist die Tafel für Tiere eine wichtige Hilfe, um vor allem Senioren das Halten von Tieren auch bei geringem Einkommen zu ermöglichen.“ Das wirke der Vereinsamung im Alter entgegen. Wer die Organisation unterstützen will, kann sich im Internet auf der Seite www.tafel-fuer-tiere-neuwied.jimdo.com informieren.