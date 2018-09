Veröffentlicht am 30. September 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Zehnte Altenkirchener Herbstfashion bei kaiserlichem Herbstwetter – Der neu gestaltete Marktplatz im Herzen der Kreisstadt kam am Sonntag, den letzten Septembertag, wieder zur alten Geltung im neuen Gewandt. Die Innenstad Altenkirchen wae für den zehnten Herbstfashiontag gut vorbereitet. Die Geschäfte hatten geöffnet, am Marktplatz und Schlossplatz zeigten die Autohäuser der Kreisstadt ihre aktuellen Modelle. Für die Kinder war mit der Hüpfburg ein beliebter Aufenthalts- und Bewegungspunkt geschaffen. Drei Modehäuser zeigten ihre Herbst-Winter Kollektion. Bewundert und mit Applausversehen präsentierten die Models vom „Modehaus Koch“, „Rock`n Hose“ und „Chill Moden“, modisches, farbenfrohes, in dezenten Farbtönen, für den täglichen Bedarf, für Festlichkeiten und winterlichem Wetter. Zwischen den Laufstegpräsentationen stellten fünf Autohäuser ihre Trendfahrzeuge vor. Locker moderiert wurde die Aktion von Wolfgang Scharenberg. (wwa) Fotos: Renate Wachow