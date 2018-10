„Kunst gegen Bares“ in Horhausen

Veröffentlicht am 1. Oktober 2018 von wwa

HORHAUSEN – Horhausener „Kunst gegen Bares“ startet wieder voll durch – Samstag, 6. Oktober – Kleinkunstbühne „Schwesterherz“ – Nach der Sommerpause startet „Kunst gegen Bares“ am Samstag, 6. Oktober ab 20:00 Uhr in Horhausen im „Schwesterherz“ (Café & Lounge) wieder voll durch. Unter dem Motto: „Zeig was in dir steckt“ werden wieder insgesamt sechs Künstler aus den Bereichen Comedy, Poetry, Rap, Zaubern, Tanz oder Gesang auf der Kleinkunstbühne im Schwesterherz stehen und sich dem Publikum stellen. Die Moderation liegt wieder in den bewährten Händen von Comedian Falk Schug (Horhausen). Dank dem Engagement von Falk Schug, Björn Weigel und Freia Weißenfels hat diese besondere Kunstform erfolgreich auch im Westerwald etabliert. Für den richtigen Ton sorgt Philipp Kalscheid. Infos: https://www.facebook.com/KunstGegenBaresHorhausen

Foto: Seit 2015 gibt es in Horhausen im Rahmen von „Kunst gegen Bares“ nicht nur Stand-up-Comedy. Locker, flockig moderiert Comedian Falk Schug (rechts) die Abende mit verschiedenen Nachwuchskünstlern. Jede Menge Spaß sind garantiert. Foto: Privat