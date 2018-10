Veröffentlicht am 1. Oktober 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kreisvolkshochschule bietet Sushikurs an – Am Dienstag, 16. Oktober in der Zeit von 18:30 bis 22:00 Uhr findet ein Sushikurs der Kreisvolkshochschule statt. Interessierte Personen haben die Gelegenheit gemeinsam in der Gruppe ein komplettes japanisches Menü mit Misosuppe, Nigiri und Maki Sushi zu kreieren und verköstigen. Abgerundet wird der Abend mit einer kleinen Warenkunde und geschichtlichen Informationen über die japanische Küche.

Um das Trendgericht Sushi herzustellen benötigt man feinen japanischen Reis und Zutaten wie Fisch, Meeresfrüchte und Gemüse. Auch ein wenig Geschick mit den Händen beim Rollen der Lebensmittel ist erforderlich. Im Volkshochschulkurs erfahren die Teilnehmenden um unter fachkundiger Anleitung die ersten Schritte in die japanische Küche.

Kursleiter Benjamin Runkler hat im Jahr 2009 die Ausbildung zum Koch absolviert und nach verschiedenen Anlaufstellen war er drei Jahre im Sternerestaurant Taku in Köln. Als stellvertretender Küchenchef des Sternekochs Mirko Gaul kennt er die ostasiatische Küche in- und auswendig.

Der Kursabend kostet 19 Euro zuzüglich einer Lebensmittelumlage.

Anmeldungen sind bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 sowie per Email unter kvhs@kreis-ak.de möglich. Weitere Informationen zum Kurs erhalten Interessierte dort ebenso.