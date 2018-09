Veröffentlicht am 30. September 2018 von wwa

NEUWIED – Vorhang auf für die nächste „Kinder-Kino“-Reihe – Erste Aufführung erfolgt am 17. Oktober im Metropol – Im Oktober wird die beliebte Reihe „Kino für Kinder“, eine Kooperation zwischen dem Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied, dem Minski-Team und den Filmtheaterbetrieben Weiler, fortgesetzt – und zwar am Mittwoch, 17. Oktober März, um 16:00 Uhr im Metropol-Kino an der Heddesdorfer Straße. Dann ist der Film „Bamse – Der liebste und stärkste Bär der Welt“ zu sehen, eine Produktion aus dem Jahr 2017. Der gut einstündige Film erzählt die Geschichte des mit Superkräften und einem hohen Gerechtigkeitssinn ausgestatteten Bären Bamse, der sich gegen den durchtriebenen Reinhard Fuchs behaupten muss. Denn der heckt einen fiesen Plan aus. Weitere Termine sind 14. November („Oh wie schön ist Panama“), 12. Dezember (Bo und der Weihnachtsstern), 9. Januar 2019 („Petersson zieht um“), 13. Februar („Das doppelte Lottchen“) und 13. März („Käpt’n Sharky“).

Die Vorführungen beginnen jeweils um 16:00 Uhr. Der Eintritt kostet für Kinder 2,50, für Erwachsene 4 Euro. Tickets gibt es im Vorverkauf online über www.kinoneuwied.de oder per Anruf an die Nummer 02631 243 32 oder 232 51. Weitere Informationen erteilt das KiJuB, Tel. 02631 802 172.