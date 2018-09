Veröffentlicht am 30. September 2018 von wwa

GEBHARDSHAIN/BAD MARIENBERG – Badmintonworkshop am neuen Landesstützpunkt Bad Marienberg war gut besucht – DJK Gebhardshain nutzt vereinsübergreifendes Angebot – Der Badmintonverband Rheinland und die Verbandstrainerin Oliwia Zimniewska hatten zum ersten von drei geplanten Workshops nach Bad Marienberg eingeladen. Ziel des neuen Konzeptes ist es, vereinsübergreifend in regelmäßigen Abständen einen ganzen Tag dem rasanten Rückschlagsport zu widmen und dabei sowohl den Kindern, als auch den Vereinstrainern die neuesten Erkenntnisse aus den Bereichen Lauf- und Schlagtechnik, Kraft und Ausdauer sowie Taktik zu vermitteln.

Neun Kinder und zwei Trainer aus den Reihen der DJK nahmen das Angebot an, das sich auch ausdrücklich an Einsteiger richtet. Nach intensivem Dehnen und Aufwärmen folgten zahlreiche Technikblöcke, die immer wieder von Spielen aufgelockert wurden, so dass keine Langeweile aufkam. Durch die zahlreich anwesenden Trainer – auch von den Nachbarvereinen BC „Smash“ Betzdorf und TuS Bad Marienberg – war zudem ein intensives Üben in Kleingruppen möglich.

Am Ende des Tages waren zwar alle Teilnehmer platt, aber nach vielen neuen Eindrücken und Lernerfolgen auch gut drauf. Super war auch die Bereitschaft aller, etwas zur „Workshopsnackbar“ beizutragen und das Engagement des ausrichtenden TuS Bad Marienberg. „Cheftrainerin“ Oliwia war jedenfalls von der positiven Stimmung und dem gezeigten Einsatz begeistert – wir freuen uns schon auf das nächste Mal! (Vereinsbericht) Fotos: Verein