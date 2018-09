Veröffentlicht am 30. September 2018 von wwa

NEUWIED – Musik und Fußball, Kunst und Kulinarisches – Jugendzentrum Big House mit vielen Angeboten in den Ferien – Damit die Herbstferien so unterhaltsam wie möglich werden, hat das Team des städtischen Jugendzentrums Big House ein spannendes Programm vorbereitet. – Das Big House-Team will vor allem diejenigen ansprechen, die etwas Neues ausprobieren möchten. So sind im Jugendzentrum an der Museumstraße 4a am Donnerstag, 4. Oktober, eine offene Backwerkstatt, und am Freitag, 5. Oktober, eine offene Malwerkstatt geplant, bei der Jugendliche ihre kulinarischen oder kreativen Fähigkeiten unter Beweis stellen beziehungsweise erweitern können. In der zweiten Ferienwoche steht am Dienstag, 9. Oktober, von 10:00 bis 17:00 Uhr ein eintägiger Airbrush-Workshop unter der Leitung von Kunstpädagogin Christina Kutzbach vom Neuwieder Atelier KreARTiv auf dem Programm. Die ausgebildete Künstlerin vermittelt dabei die Grundlagen der Airbrush-Malerei. Der Kurs kostet 10 Euro. Für Getränke ist gesorgt, Snacks müssen selbst mitgebracht werden. Anmeldeformulare liegen im Big House aus, wo auch bezahlt werden kann. Weitere Informationen dazu erteilt Anna Tiedemann unter Telefon 02631 802 748, E-Mail atiedemann@neuwied.de.