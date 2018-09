Veröffentlicht am 30. September 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Bundesweite Woche der Seelischen Gesundheit“ kehrt am 12. Oktober in Altenkirchen ein – Anlässlich der jährlichen „bundesweiten Woche der Seelischen Gesundheit“ finden rund um den internationalen Tag der Seelischen Gesundheit am 10. Oktober in vielen Städten und Regionen in ganz Deutschland Veranstaltungen statt. Alle Interessierten sind eingeladen, bei verschiedenen Veranstaltungsformaten die Angebote der psychiatrischen und psychosozialen Anbieter in ihrer Umgebung zu erkunden. Alle Veranstaltungen sollen dazu beitragen, Berührungsängste abzubauen und vor allem Betroffene sowie deren Angehörige einzubinden.

In diesem Jahr steht die Aktionswoche unter dem Motto: „Gestresste Gesellschaft – was tun?“. Zu diesem Motto liegt der Fokus der Veranstaltung in Altenkirchen auf: „Liebe ist … gut für die Seele. Raus aus dem Single-Dasein, rein in die Partnerschaft ?!“.

Die gemeinschaftlich organisierte Veranstaltung wird in Altenkirchen von Vertretern des Diakonischen Werks des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen – Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung und Mehrgenerationenhaus Mittendrin, des Caritasverbandes Altenkirchen e.V. und der Lebenshilfe im Kreis Altenkirchen e. V. organisiert.

„Single-Sein hat viele Facetten. Für den einen ist die Situation in Ordnung und er / sie ist glücklich. Für den Nächsten bedeutet es Stress und Unbehagen“, erläutern Marion Vonhören, Vertreterin der Caritas Altenkirchen e.V. und Silke Seyler, Vertreterin des Mehrgenerationenhauses Mittendrin. Und: „Es müssen auch Räume für Kontakte gegeben sein, denn auch Freundschaften sind für die Seele wichtig.“

Dort sehen die Organisatorinnen ihren Ansatzpunkt. „Liebe trägt in verschiedener Weise zum seelischen Gleichgewicht bei und spielt somit auch im Rahmen der Teilhabe am Leben eine wichtige Rolle. Umso wichtiger ist es, dass die Menschen für das Thema sensibilisiert werden und verschiedene Möglichkeiten erkennen lernen“, stimmt Angela Hartmann, Vertreterin der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung in Trägerschaft des Diakonischen Werks Altenkirchen, ihren Kolleginnen zu.

„Ich bin glücklich mit meinem Leben. So wie es ist. Anderen geht es vielleicht nicht so. Deshalb ist es wichtig, dass das Thema angesprochen wird. Denn viel zu häufig wird das Thema Liebe und seelische Gesundheit nicht thematisiert. Gerade Menschen mit einer Behinderung haben es dabei besonders schwer“, unterstreicht Melanie Reifenrath, Vertreterin der Lebenshilfe.

Für die gemeinsame Veranstaltung konnte die Schatzkiste Neuwied (Kontakt- und Partnervermittlungsstelle für Menschen mit Behinderung) für eine Präsentation und eine anschließende Gesprächsrunde gewonnen werden. Neben der Vorstellung der Kontaktstelle bietet die Veranstaltung Informationen und das Kennenlernen der verschiedenen Hilfseinrichtungen vor Ort. Diverse Thementische laden zum offenen Gespräch ein. Die Veranstaltung findet in den Räumen des Diakonischen Werks Altenkirchen (Stadthallenweg 16, 57610 Altenkirchen) von 15:00 bis 17:00 Uhr statt.

Die Veranstaltung ist kostenfrei und barrierefrei zugänglich. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Fragen zur Veranstaltung beantworten die Organisatoren gerne. Weitere Informationen zur „bundesweiten Woche der Seelischen Gesundheit“ unter: https://www.seelischegesundheit.net/

