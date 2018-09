Veröffentlicht am 30. September 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN/WISSEN – Informationsveranstaltung mit vielen Tipps und Tricks zur Mobilität – Entspannt, nachhaltig und preiswert unterwegs: Geht das? Na klar! Der Verkehrsverbund Rhein-Mosel – VRM – gibt in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsclub – VCD – sowie dem Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord einen umfassenden Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten der Mobilität im Verbundgebiet.

Im ersten Teil der Veranstaltung gewinnen die Teilnehmenden einen Überblick über das Angebot des öffentlichen Personen-Nahverkehrs und die Wahl der günstigsten Fahrkarte. Gute Beispiele laden ein, für die täglichen Besorgungen oder den nächsten Ausflug auf Bus und Bahn umzusteigen. Der zweite Teil bietet einen ÖPNV-Ausflug nach Wissen und praktische Übungen zur Bedienung eines Fahrkartenautomaten. Dabei können die Teilnehmenden das Fahrscheinlösen ausgiebig trainieren.

Die Veranstaltung findet am 17. Oktober 2018 im Kreishaus in Altenkirchen, Raum 116, Parkstr. 1 statt. Hier ist folgender Zeitablauf geplant: Von 10:00 bis 12:00 Uhr (Theorie), Mittagspause bis etwa 12:40 Uhr (Teilnehmer werden in Cafeteria der Kreisverwaltung zum Essen eingeladen), danach folgt der praktische Teil. Gegen 17:00 Uhr sind Sie wieder in Altenkirchen.

Anmeldungen (Name, Adresse, Telefonnummer) sind bis einen Tag vor dem Termin per

E-Mail an oepnv-schulung@vrminfo.de oder telefonisch unter 0261-3035515 möglich. Für Sie wichtige Themen und Fragen können Sie uns dabei gerne vorab mitteilen. Bitte beachten Sie: Die Teilnahme ist kostenfrei und die Teilnehmerzahl begrenzt. Möchten Sie mehr über den VRM und seine Angebote wissen? Unter 0800 5 986 986 (kostenfrei) oder www.vrminfo.de erhalten Sie weitere Informationen.