Veröffentlicht am 29. September 2018 von wwa

FLAMMERSFELD – Zwei Lesungen im Raiffeisenhaus in Flammersfeld – Am Wochenende bietet Sonja Hauertmann an zwei Terminen eine Lesung über Raiffeisen im Raiffeisenhaus an. Die Veranstaltung ist kostenfrei! https://www.raiffeisenhaus-flammersfeld.de/index.php?id=raiffeisenhaus-termine. Die beiden Termine sind am Samstag, 29. September von 18:00 bis 19:00 Uhr und am Sonntag, 30. September, von 17:00 bis 18:00 Uhr.