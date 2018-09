Veröffentlicht am 29. September 2018 von wwa

KIRCHEN – Wanderfreunde „Siegperle“ Kirchen – Wanderziele 06./07. Oktober 2018 – Samstag 06. und Sonntag 07. Oktober 2018

Internationale Wandertage in 56340 Dachsenhausen

Veranstalter: Wandergruppe Dachsenhausen-Dessighofen 1974 e.V.

Start und Ziel: Bürgerhaus, Emser Straße 2a, 56340 Dachsenhausen

Wanderstrecken: 05, 10 und 20 km

Startzeiten: 07:30 -13:00 Uhr

Zielschluss: 17:00 Uhr

Sonntag 07. Oktober 2018

Internationale Wandertage in 59872 Meschede-Wallen

Veranstalter: TuS Wallenstein e.V. 09 Wallen

Start und Ziel: Mehrzweckhalle Wallen, Hallohweg, 59872 Meschede-Wallen

Wanderstrecken: 06, 10 und 15 km

Startzeiten: 07:30 -13:30 Uhr

Zielschluss: 17:00 Uhr

Geführte Tageswanderung

Samstag 6.10.

Geführte Tageswanderung, 5, 10 km

Braunfels

Landesverband Hessen (Hessen)

Anton Frank, Hegebachweg 27, 35619 Braunfels

Tel. 06442/5194, muwbraunfels@t-online.de

Start: 10:00 Uhr

Hotel „Solmser Hof“, Marktplatz 1, 35619 Braunfels

Sonntag 7.10.

Geführte Tageswanderung, 5, 10 km

Mengerskirchen

Landesverband Hessen (Hessen)

Herbert Eckerth, Bergweg 1, 35794 Mengerskirchen-Waldernbach

Tel. 06476/4188314, herbert.eckerth@web.de

Start: 10:00 Uhr

Wanderhütte „Knotenalm“, Mademühler Weg 5, Parkplatz am Knoten, 35794 Mengerskirchen